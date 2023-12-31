Ordu’da horoz dövüşü baskını

Kaynak: AA
Ordu’da horoz dövüşü baskını
Ordu'nun Perşembe ilçesinde hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü öğrenilen 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğan Mahallesi'nde G.K'nin başkanlığını yaptığı fakat tüzel kişilik kaydı olmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

Derneğe ait lokale operasyon yapan ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

Ayrıca, organizasyonu yapan G.K, M.D. ve Ü.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", hayvan sahipleri R.Y, G.Ş, C.K, O.K, K.K. ile M.K. hakkında ise "hayvanları koruma kanununa muhalefet, hayvanları dövüştürme" suçundan adli işlem uygulandı.

Ekiplerin el koyduğu 13 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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