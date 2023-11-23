Ordu'da işçi ölümü: İnşaat işçisi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde inşaatın 4. katından dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ordu'da işçi ölümü: İnşaat işçisi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir inşaatın dış cephe kaplamasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Enver Doğru (54) dengesini kaybederek 4. kattan yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doğru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Enver Doğru'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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