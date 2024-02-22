Ordu’da İyi Parti’den 103 istifa

Kaynak: İHA
Ordu’da İyi Parti’den 103 istifa
İYİ Parti Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan toplam 103 kişi partiden istifa etti.

Ordu’da geçtiğimiz hafta Altınordu’da 117 üyenin istifa ettiği İYİ Parti’de, bu kez de Kumru'da istifalar yaşandı.

Kumru ilçesinde AKP adayı Yusuf Yalçuva’ya karşı aday çıkarılmaması üzerine Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa etti. 103 kişi, istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkeze gönderdi.

İstifalarla ilgili bilgi veren Ankara, “Kumru’da AK Parti varsa, İyi Parti’de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İyi Parti aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler” diye konuştu.

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