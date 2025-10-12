İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve kentin yüksek kesimlerinde yer alan köylere mevsimin ilk karı yağdı.

Özellikle Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası ve çevresindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği bu kesimlerde yoğun kar yağışı sonucu birçok nokta tamamen beyaza büründü. Ordu kent merkezinde ise soğuk hava ile beraber sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor.