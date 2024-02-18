Ordu’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü
Ordu’nun Ulubey ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Kaza, Ulubey Eymür Mahallesi, Ordu-Mesudiye yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayati Yılmaz’ın (51) kullandığı 52 DK 814 plakalı otomobil ile Murat F. idaresindeki (34) 52 S 0240 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Duru F. (30) ise yaralandı.

Minibüs sürücüsü Murat F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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