Ordu’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ



Kaza, Ulubey Eymür Mahallesi, Ordu-Mesudiye yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayati Yılmaz’ın (51) kullandığı 52 DK 814 plakalı otomobil ile Murat F. idaresindeki (34) 52 S 0240 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Duru F. (30) ise yaralandı.

Minibüs sürücüsü Murat F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.