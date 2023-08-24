Ordu’da otomobilden ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

Ordu’da bir otomobilden tabanca ile 7 el ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ordu’da otomobilden ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz renkli bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler 7 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Semih S. (32) isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.

aw015641-01.jpg Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği bir motosiklette de hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

aw015641-02.jpgOlayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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