Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü



Kaza, Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki tarım aracı olan patpat, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Sürücü Mehmet G.'nin yanında bulunan eşi Havva G., patpatın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemenin ardından kadının cesedi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hafif yaralan Mehmet G. ise sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.