Ordu'da patpat kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da patpat kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Ordu’nun Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana gelen patpat kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralandı.

Ordu - Murat Yılmaz / Yeniçağ

Olay, tarım aracı olarak bilinen patpata bir aracın çarpıp kaçması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

KAZA VE CAN KAYBI

Edinilen bilgilere göre, patpat içinde bulunan Kaan K. (6), Emirhan K. (11), Egehan K. (9) ve Hande Nur K. (5) adlı çocuklar kazaya maruz kaldı. Kazada 6 yaşındaki Kaan K. hayatını kaybederken, Emirhan K. ve Egehan K. yaralandı. Durumu ağır olan Hande Nur K. ise tedavi altına alındı.

ANNE FERYAT ETTİ

Kazada büyük üzüntü yaşayan çocukların annesi, hastanede jandarmaya "Çocuklarımın olduğu patpata vurup kaçan aracı bulun" diyerek feryat etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, kazaya karışan sürücüyü bulmak için soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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