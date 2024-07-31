Ordu'da patpat kazası: 1 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa İlçesi Aşağıtepe Mahallesi'nde tarım aracı patpat kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Patpat kazaları can almaya devam ediyor. Fatsa Aşağıtepe mahallesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yapılan uyarılar, alınan önlemler patpat kazalarını önlemeye yetmiyor. Fatsa’da patpat kazasının adresi bu defa bir Aşağıtepe Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden patpat kaza yaptı. Olayda araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan işlemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Bolu'da traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın hayatını kaybetti
Bolu'da traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın hayatını kaybetti
Mustafa Sarıgül'den doğal gaz zammı tepkisi: 'Cepleri değil canları yakıyor'
Mustafa Sarıgül'den doğal gaz zammı tepkisi: 'Cepleri değil canları yakıyor'
Üç yaşındaki çocuk uyanamayınca ambulans helikopterle seferber olundu
Üç yaşındaki çocuk uyanamayınca ambulans helikopterle seferber olundu
Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 167'ye çıktı
Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 167'ye çıktı
Kaza yaptı ters dönen otomobilden vatandaşlar kurtardı
Kaza yaptı ters dönen otomobilden vatandaşlar kurtardı
Venezuela, Peru ile diplomatik ilişkileri kesti
Venezuela, Peru ile diplomatik ilişkileri kesti
Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
Son Haberler
Türkiye neden Venezuela’nın yanında yer alıyor Yazarlar
Türkiye neden Venezuela’nın yanında yer alıyor
Suikastta rol alan dört ülke! Yazarlar
Suikastta rol alan dört ülke!
Bu halk, Mehmet Şimşek’i beğenmeli miydi? Yazarlar
Bu halk, Mehmet Şimşek’i beğenmeli miydi?
Haniye suikastı ve sonrası… Yazarlar
Haniye suikastı ve sonrası…
Kültürel mirasımızı dünyaya tanıtan öncü isim Yazarlar
Kültürel mirasımızı dünyaya tanıtan öncü isim
Türk dizileri, Seul’de ödül alır mı? Yazarlar
Türk dizileri, Seul’de ödül alır mı?
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın anlam ve önemi… Yazarlar
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın anlam ve önemi…