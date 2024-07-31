Ordu'da patpat kazası: 1 ölü

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Patpat kazaları can almaya devam ediyor. Fatsa Aşağıtepe mahallesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yapılan uyarılar, alınan önlemler patpat kazalarını önlemeye yetmiyor. Fatsa’da patpat kazasının adresi bu defa bir Aşağıtepe Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden patpat kaza yaptı. Olayda araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan işlemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.