Ordu'da sağanak sonrası işyerlerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesi genelinde sağanak etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak, sabaha kadar sürdü.

Gün içerisinde de devam eden sağanak, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerininin su basmasına ve taşkınlar yaşanmasına neden oldu. Sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Yağışların devam etmesiyle Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 10 işyerini su basarken, vatandaşlar suları temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında iş makineleri yardımıyla temizleme çalışmaları başlattı.

"HER SEFERİNDE SÖYLÜYORUZ ÖNÜNE BİR KANAL YAPILABİLİR"

Sanayi esnaflarından Cüneyt İnç, “Sağanak sonrası yukarıdan gelen su bizim işyerlerimize bastı. Her seferinde söylüyoruz, önüne bir kanal yapılabilir, maliyeti de düşük olan bir şey. Buraların bu şekilde olması, yolun doğru yapılmaması bizleri sürekli sıkıntıya sokuyor. İşyerimizde bir takım zarar var ama önemi yok, biz perişan oluyoruz. Tüm arkadaşlar ellerinden gelen çabalarla yardımcı olmaya çalışıyor” dedi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Sanayi sitesinde işyeri bulunan Zeki Kuru isimli esnaf, “Derenin dolmasıyla bunu her seferinde yaşıyoruz. Bununla alakalı önlem alınması gerekiyor, işyerimiz batmış durumda. Tedbir alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Erkan Akkaya ise “Su hızlı bir şekilde bastı ve işyerimizin içerisine girdi. Sonrasına kendimiz müdahale ettik, çok şükür atlattık. Bizden daha sıkıntılı olanlar var” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar, bu duruma önlem alınması gerektiğini vurguladı.