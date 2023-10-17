Ordu’da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri ile ilçedeki 600 öğrencinin barındığı Kredi Yurdular Kurumu’na ait bir yurdu su bastı.

KAYNAK: DHA
Ordu’da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini zaman zaman artıran yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu’nda biriken yağmur suları nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede, rögarların da taştığı gözlemlendi. Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri dükkanlarında biriken suyu kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Fatsa Belediyesi ekipleri de ana güzergahlar üzerinde biriken yağmur ve kanalizasyon sularının temizlenmesi için çalışma başlattı.

‘SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE BİR TAKIM OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI’

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, yağış ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kibar, “İlçemizde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde sağanak yağış ile birlikte bir takım olumsuzluklar yaşandı. Kurtuluş, Mustafa Kemal Paşa, Ayazlı, Dolunay ve Evkaf Mahallesi’nde bulunan olumsuzlukları sahadan silmek için Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ Müdürlüğümüz ve belediye ekipleri koordineli bir şekilde dört bir yandan mücadele veriyor. Bazı iş yerleri ve evlerimizden su baskınları ile ilgili şikayetler aldık. Hepsini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz değerlendiriyor. Su ve dere taşkınlarının olduğu bölgede taşkınları önlemek için çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI’

Belediye Başkanı Kibar, 600 öğrencinin bulunduğu KYK yurdunu da su bastığını kaydederek, "En büyük problemimiz şu an Evkaf Mahallesi’nde bulunan kredi yurtlar kurumumuzda gerçekleşti. Yurdumuzun eksi 1’inci katında bulunan trafo merkezi sular altında kaldı. Şu an yurdumuza elektrik verilemiyor. Hızlı bir şekilde 7 tane pompa ile birlikte depoların boşaltılması sağlanıyor. Sabaha kadar depolar boşaltıldıktan sona hızlı bir şekilde YEDAŞ ekipleri girerek elektrik verilmeye çalışılacak. Yurdumuzda 600 öğrencimiz var. Öğrenci velilerimiz rahat olsunlar. Tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde sahada ve öğrencilerimizle. Herhangi bir olumsuz durum yok. Belki bazı öğrencilerimizin telefonlarının şarjı bitebilir. O yüzden öğrenci velilerimiz merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Erdoğan imzaladı: Sözleşmelilere kadro yolu Gündem
Erdoğan imzaladı: Sözleşmelilere kadro yolu
Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü Yaşam
Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü
İsrailli subay ağzındaki baklayı çıkardı: Savaş sadece Hamas'la değil… Dünya
İsrailli subay ağzındaki baklayı çıkardı: Savaş sadece Hamas'la değil…
Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı Dünya
Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz Yaşam
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..." Ekonomi
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..."