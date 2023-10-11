Ordu’da silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

Olay, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak üzerinde 6 Ekim tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte evinden çıkan Necati B. (49), park halinde bulunan otomobiline gittiği sırada, motosiklet ile seyir halindeki ve maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Necati B. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Olayın ardından şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlayan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren D.K. (22) ile B.S. (23) isimli şahısları yakaladı.

Ekipler ayrıca olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan M.Y. (27), A.K. (19), C.Ö. (63) ve M.D. (23) isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K., B.S. M.Y., C.Ö. ve M.D. tutuklanırken, A.K. ise adlı kontrolle serbest bırakıldı.