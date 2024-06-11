Ordu’da tarım aracı hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında gerçekleşen üç ayrı tarım aracı hırsızlığı vakasını aydınlatmak amacıyla Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, Ünye Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, Jandarma Asayiş Timleri ve Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile olayın failleri tespit edildi.

ÇALDIKLARI PAT PAT İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, A.C.S. (27), Y.S. (26) ve S.Y. (33) isimli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, çaldıkları tarım araçları (Pat-Pat) ile birlikte yakalanarak, hırsızlığa konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.