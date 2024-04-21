Ordu'da tarım aracı olan Patpat yine can aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da tarım aracı olan Patpat yine can aldı
Tarım aracı olmasına rağmen yolcu taşımacılığı için de sıklıkla kullanılan Patpatın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Ali Yazan / Ordu - Yeniçağ

Ordu’da tarım aracı olmasına rağmen yolcu taşımacılığında da sıklıkla kullanılan Patpat aracının karıştığı kazalarda can kaybı yaşanmaya devam ediyor. Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple patpat kazası yaşandı.

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Meydana gelen kazada Çatalpınar Sanayi esnaflarından ve patpat ustası olduğu belirtilen Mehmet Kalem isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

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Mehmet Kalem’in ölümü sevenlerini yasa boğarken, kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili güvenlik güçleri tarafından araştırma başlatıldı.

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