Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular

Kaynak: İHA
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev küle döndü. Alevlerin yükselmesiyle ev sakinleri canlarını son anda kurtardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev küle dönerken, ev sakinleri ise canlarını son anda kurtardı.

xs.jpgYangın, Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan ve Abdullah Karayiğit çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Evde bulunan Karayiğit çifti, alevlerin yükselmesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ancak, ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev küle döndü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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