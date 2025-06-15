Ordu’da yayla yolunda facia: Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da yayla yolunda facia: Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

Ordu’da yayla yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu araç uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Ali Yazan Ordu /YENİÇAĞ

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki yayla yolunda seyreden bir otomobil, Turnalık Gölardı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralananlar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza.jpeg

Ordu’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hastanelik oldu!Ordu’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hastanelik oldu!

Son Haberler
Giresunspor, genel kurul kararı aldı
Giresunspor, genel kurul kararı aldı
Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı
Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı
Berna Laçin'i kızdıran haber! Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaştı...
Berna Laçin'i kızdıran haber! Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaştı...
Beşiktaş, Zambo Anguissa'nın transferi için 3. kez teklif götürdü
Beşiktaş, Zambo Anguissa'nın transferi için 3. kez teklif götürdü
İsrail, İran havalimanını vurdu! Savaş iyice kızışıyor
İsrail, İran havalimanını vurdu! Savaş iyice kızışıyor