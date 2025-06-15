Ordu’da yayla yolunda facia: Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

Ali Yazan Ordu /YENİÇAĞ

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki yayla yolunda seyreden bir otomobil, Turnalık Gölardı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralananlar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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