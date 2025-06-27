Ordu’da zehir tacirlerine geçit yok! Şafak vakti büyük darbe: 23 kişi gözaltında

Ali Yazan-Ordu /Yeniçağ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçildi; 24 Haziran sabahı gerçekleştirilen şafak operasyonunda 23 kişi yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda metamfetamin ve bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. İlk aşamada adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı, bu sabah ise 9 kişi daha mahkemeye çıkarıldı.

TOPLUM HUZURU İÇİN NET MESAJ

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini belirtirken, vatandaşları şüpheli durumlar karşısında duyarlı olmaya çağırdı. Emniyetin operasyonu halktan büyük destek gördü.

SUÇA KARŞI KARARLI MÜCADELE

Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Ünye’de uyuşturucuya ağır bir darbe indirildi. Güvenlik güçleri, “suçun kökünü kazıma” hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.