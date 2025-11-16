Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, yaylalardan dönüş yoluna geç çıkan çobanlar, sürüleriyle birlikte zor anlar yaşadı.

Mesudiye ilçesi Keyfalan Yaylası Ütlüce Obası’nda çoban Arslan Arıcan ve oğlu Osman Arıcan, yaklaşık 450 küçükbaş hayvanıyla birlikte kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte dün dönüş yoluna çıktı. Ütlüce Obası’ndan Musalı Mahallesi’ne gitmek isteyen baba ve oğul, kar kalınlığının 30 santimetreyi aşmasıyla yolda mahsur kaldı. Karla kaplanan bölgede ilerlemekte zorlanan koyun ve kuzular nedeniyle sürü yön değiştirmek zorunda kaldı. Sürünün yolda yürümekte zorlanması üzerine çobanlar, Kızılelma Yaylası’na sığınarak geceyi sürüleriyle burada geçirdi. Sabah saatlerinde yeniden yola çıkan çobanlar, karla kaplı yolda ilerlemeye devam etti. Sürü sahibi Arslan Arıcan, uzun yıllardır çobanlık yaptığını belirterek, “Bu sene biraz geç kaldık. Kar aniden bastırınca yola çıkmak zorunda kaldık. Her zaman kısa yoldan ulaştığımız Keyfalan yolunda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Özellikle kuzular yürümekte çok zorlanıyor. Kar yağışı hala devam ediyor. Tek dileğimiz, yolda kalmadan gideceğimiz yere bir an önce varmak” dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ekipleri tarafından yayla yollarının açılmasıyla çobanların, sürüleriyle birlikte akşam saatlerinde Musalı Mahallesi’ne ulaştığı öğrenildi.