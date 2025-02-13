Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizim Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu ve Geyikceli İlk ve Ortaokulunda, ayrıca bu bölgelerden yapılan ortaöğretim taşımalı öğrenciler için, İkizce ilçemizin Yoğunoluk, Şenbolluk, Devecik ve Kaynartaş Mahallelerinde bulunan okullarda ve bu okullara bağlı taşımalı eğitim öğrencileri için, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlk ve Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulunda, ayrıca tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı mahallesinden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.