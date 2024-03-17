Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ



2023 yılında Ordu’dan diğer illere 29.843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu’ya 43.974 kişi göç etti. Ordu’nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu.

Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18.505 kişi ile İstanbul’dan alırken, yine 8.022 kişi ile en fazla göçü İstanbul’a vermiş durumda.

İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24.730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10.452 kişi ile Fatsa, 7.578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti.

En fazla göç alan ilçelerinden başında 15.178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Altınordu ilçesini 8.816 kişi ile Fatsa, 8.320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.

Ordu’nun en fazla göç verdiği ilk 10 il ise şu şekilde: İstanbul (8.022), Samsun (3.163), Giresun (1.984), Ankara (1.896) ve Kocaeli (1.005), Trabzon (893), İzmir (781), Tekirdağ (548), Antalya (531), Tokat (523)

Ordu’nun en fazla göç aldığı ilk 10 il ise şu şekilde: İstanbul (18.505), Samsun (3.871), Ankara (2.335), Kocaeli (1.353), Giresun (1.321), Tokat (1.278), Malatya (874), Tekirdağ (839), Trabzon (817), İzmir (733)