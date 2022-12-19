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Koruma altındaki Orfoz balığını öldürüp poz verdi

Sosyal medya hesabı üzerinden yok olma tehlikesi altında bulunan ve koruma altına alınan orfoz balığını avladığı bir kareyle paylaşımda bulunan serbest dalış eğitmeni Hüseyin Günel bu hareketiyle tepki çekti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 02:40
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Orfoz balığını öldürüp poz verdi. Koruma altındaki orfoz balığının avlanmasına sert tepkiler geldi

Koruma altındaki Orfoz balığını öldürüp poz verdi
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Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde durumu tehlikede (endangered) olarak belirtilen orfoz balığının iç sular dahil bütün sularımızda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması 2016 yılından beri yasaklanmış durumda.

Yasakla birlikte orfozun korunması amaçlanırken sosyal medyadan yapılan bir av paylaşımı infial yarattı. Serbest dalış eğitmeni Hüseyin Günel, Tunus'ta gerçekleşen Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'na katıldı ve burada avladığı orfoz balığı ile çekildiği kareyi Instagram hesabından;

 

"Muhteşem bir ekip çalışması ile, muhteşem bir av oldu...
Her ne kadar yaklaşık 1 saatten fazla dalış yapıp almış olsak da, bu tür Dev balıkları Kaya'nın altından kolay kolay alamazsınız. Çünkü orfoz, lagos, grida ve züber gibi taş altı balıkları kendini taşın altına, kafasını şişirerek (solungaç tarafını) kendini oraya sıkıştırır. Her ne kadar tecrübeli olmuş olsanız da oradan almak için, yanınızda gerekli teçhizatlar yok ise bu durumu daha da zor hale getirecektir... Umarım dilediğiniz Trofeyi vurmanız dileğiyle... Yer Tunus Bizlerte. Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası" notuyla paylaştı.

Neslinin tükenmemesi adına mücadele edilen bir türün avlanmasına tepki gösteren Deniz Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, paylaşımın altına; "Bravo milletin gözü gibi koruduğu resifin efesini avlamışsınız. Ne büyük avcısınız. En büyük sensin kardeşim senden usta avcı yok bu Akdeniz'de. Orfozu korumak için onlarca senedir mücadele veren kampanyalar yapanlara nispet bakanlıkça yasaklanmasına rağmen başarmışsın helal..." yorumunu yaptı.

ORGANİZASYON UYARISI YAPTILAR

Gökalp'ın tepkisi sonrasında bir başka sosyal medya kullanıcısı; "Hocam selamlar, bu fotoğrafı Tunus Bizlerte'de düzenlenen "Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası"dan paylaşmış. Bilginize" yorumunda bulununca Deniz Biyoloğundan şu yanıt geldi:

"Bana fotoğraf paylasan bilgi veren arkadaş bunun yeni bir paylaşım olduğunu vurguladı.  Ancak Akdeniz'de olması yeterli kanımca Tunus'ta serbest diye orada vurmak bu balığı bilemiyorum. Orfoz kolay avdır öyle çok ta zorlu bir tarafı yok bunun. Uluslararası bir şampiyona olması da çok büyük saçmalık"

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