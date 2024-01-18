Organize kaçakçılara sis operasyonu

Kaynak: İHA
Organize kaçakçılara sis operasyonu
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik “sis” operasyonu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 9 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gerçekleşen operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde 4 bin 189 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet cep telefonu ve 1 adet hesap defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlemin başlatıldığı iletildi.

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