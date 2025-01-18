Orhan Ak "2-0, 3-0 bile yapabilirdik"

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük teknik direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

"MAÇI ERKEN KOPARABİLİRDİK"

Oyuncularının özverili ve disiplinli oynamalarından memnun olduğunu belirten Ak, “Biz de çok kısa bir süre içerisinde planlarımızı yaptık. Belli bir süre o taktiğimiz oyun içinde devam etti. Zaman zaman karşılığını aldık. Özellikle ilk yarıda çok fırsatlar geldi. Nitekim 1-0 öne geçtik. Özellikle ikinci yarı daha coşkulu ve risk alarak, Amedspor'un üzerimize geleceğini düşündük. Belki daha erken de gol olabilirdi. Belki biz de 2-0, 3-0 bile yapabilirdik.

O fırsatları da yakaladık. İşte orada değerlendiremedik. 1-0’dan sonra ikinci yarıda yine direkten dönen bir topumuz var. Duran toplarda da onlar zaman zaman üstünlük sağladı. Zaten maç planında da en çok çekindiğimiz onların o duran top organizasyonuydu. Açıkçası oyuncularımızın bu kadar özverili, bu kadar disiplinli bir şekilde oynamalarından çok memnunum. Tabii o golü yemek, açıkçası içimizi acıttı. Maçı kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. 1-1 bizim için kötü bir sonuç mu, açıkçası şu an değil. Belki kazansak Süper Lig için bir adım olacaktı bizim için. Çok önemli bir maçtı. Şimdi önümüzde bir maç var. Kendi sahamızda oynayacağımız. Onu da kazanıp bugün kazanılan bir puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.