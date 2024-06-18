Orhan Baba tamam da yanındaki kadını tanıyamadık. Fotoşop değil fotoşok

Sosyal medyasından sık sık fotoğraf paylaşan Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, yine olay yarattı.

79 yaşındaki Sevim Emre güncel fotoğraflarının ardından eşiyle eski fotoğraflarına da filtre uygulamaya başladı.

Daha önce de yayınladığı fotoğraflarla gündem olan Emre, Orhan Gencebay ile çektirdiği hatta o yıllarda kartpostal olan fotoğrafta bile oynama yaptı.

Gerçek orijinal fotoğrafın bulunmasıyla ortaya çıktı.

Sevim Emre daha önce de Orhan Gencebay'la yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafta yüzünde oynamalar yaparak paylaşmıştı.