Orhan Gencebay elini öpen sanatçıyı öve öve bitiremedi

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Orhan Gencebay elini öpen sanatçıyı öve öve bitiremedi

Doğum gününü kutlayan Şarkıcı Sibel Yıldırım'a usta sanatçı Orhan Gencebay dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şarkıcı Sibel Yıldırım, Bodrum Oba Otel sahnesinde, kendisini dinlemeye gelen usta sanatçı Orhan Gencebay'ın yanına giderek doğum gününü kutladı.

Yıldırım, “İyi ki doğdun” diyerek Gencebay'ın elini öptü.

Teşekkür eden Gencebay, “Sağol Sibel. Harikasın, güzel ve duygulusun, beni de duygulandırdın. Görevini fevkalade yerine getiriyorsun” dedikten sonra, Yıldırım'a özel bir beste yazacağını açıkladı.

Gencebay, “Tamamladığım zaman teslim edeceğim” dedikten sonra Yıldırım, mutlu olduğunu belirterek, sanatçıya sarılarak teşekkürlerini sundu.

Ardından Gencebay sahneye çıkarak 'Canım Türkiye'm'i seslendirdi.

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ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da doğmuş Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu.

Gerçek adı Orhan Kencebay olan sanatçı, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda göstermeye başladı. Altı yaşında keman ve mandolin dersleri alarak müzik eğitimine adım atan Gencebay, yedi yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.

On yaşında ilk bestesi olan "Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi"yi yapan Gencebay, on üç yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı.

Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul'daki musiki cemiyetlerinde yaylı tambur ve bağlama çaldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girerek müzik eğitimine devam etti.

1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavını kazanan Gencebay, müzik kariyerine profesyonel olarak adım attı.

Ancak, sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince, müzik çalışmalarına ara vererek askerlik görevini yerine getirdi.

Askerlik sonrası müzik kariyerine devam eden Gencebay, 1960'larda yayılan ve kendisinin "Serbest Türk Müziği" olarak adlandırdığı tarzın öncülerinden biri oldu.

Orhan Gencebay, kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı ve sayısız besteye imza attı.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Gencebay, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Müziğin yanı sıra oyunculuk da yapan sanatçı, birçok filmde rol aldı ve müzik yapımcılığı yaptı.

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