Orhan Gencebay'ın eşi acı haberle yıkıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Gencebay'ın eşi acı haberle yıkıldı!

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, ablasının vefatıyla adeta sarsıldı. Emre, acı haberi kişisel sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Birliktelikleri boyunca sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, örnek gösterilen bir evlilik sürdürüyor.

Sevim Emre, oyunculuk kariyerine 1961 yapımı Kızıl Vazo filmiyle adım attı. Birçok projede yer alan Emre, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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ACI HABERİ DUYURDU

Sevim Emre, bu kez hayranlarını derinden üzen bir paylaşımla ablasının vefatını duyurdu. Takipçileri ünlü isme başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ablasının hayatını kaybettiğini duyuran Sevim Emre yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum.”

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