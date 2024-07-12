Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı

Türkiye'de arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, yıllardır bu isimle tanınsa da, gerçek adının farklı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın ismi bilinenden farklı çıktı.

Orhan Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi" ve "Bir Teselli Ver" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınır ve bu eserler hala geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilerek dinlenir.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Gencebay, bu kez gerçek adıyla dikkat çekti.

Meğer, yıllarca Orhan Gencebay olarak bildiğimiz ünlü sanatçının asıl adı Orhan Kencebay'mış. Bu şaşırtıcı gerçek, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

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ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay, gerçek adıyla Orhan Kencebay, 4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğdu.

Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu.

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi" ve "Bir Teselli Ver" gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atmıştı.

Müziğe 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak başlayan Gencebay, 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başlamıştı.

1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerinden.

1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.

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