Orhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Orhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Orhan ne demek? Orhan isminin anlamı nedir?
ORHAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Orhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Şehrin yöneticisi, hakimi.
- Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve ikinci padişahtır.
ORHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Orhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Orhan adını koymak caizdir.