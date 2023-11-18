Orhan Pamuk'un apartman davasında yeni gelişme. Komşularıyla mahkemelik olmuştu

Beyoğlu'nda Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 6 dairesinin bulunduğu 50 yıllık Taray apartmanı için riskli yapı kararı verilmişti. Kararın ardından Pamuk'un komşuları yapının güçlendirilmesi için dava açarak yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma da Taray Apartamanı'nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin işlemlerin nihai karar verilene kadar durdurulmasına ve keşif yapılmasına karar verilmişti.

Taray apartmanına gelen dava hakimi ve bilirkişi ekibi binada inceleme yaptı. Yurt dışında olan yazar Orhan Pamuk, inceleme yapılan binaya gelmezken tarafların avukatları ve bina sakinleri hazır bulundu.

"TEK SEBEP MAALESEF KARŞI TARAFTA PAMUK’UN OLMASI"

Yazar Orhan Pamuk’un avukatı Hikmet Güngör, “Bu bina hakkında yaklaşık 1 buçuk sene önce 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı olduğuna dair karar verildi. Karar verildikten sonra kat malikleri itiraz etti, idari mahkemesine gitti, 3 ayrı mahkemeye gidildi ve bilirkişi raporu alındı. Binanın riskli yapı olduğu kesinleşti. Mahkeme yürütmenin durdurulmasını kaldırdı. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararını aldıktan birkaç gün sonra bugün keşif yapılan dosyadan mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi yani riskli yapı kararından sonra 8-9 ay geçti. Tam yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı, yıkım başlayacak denilirken bu sefer bu mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu kararın halen var olmasında ki tek sebebi maalesef karşı tarafta Orhan Pamuk’un olması, Orhan Pamuk faktörü. Biz bunu anlayamıyoruz" diye konuştu.

3 FARKLI BİLİRKİŞİ TESPİTİ

6306 sayılı kanun kapsamında bina da riskli yapı şerhi bulunduğunu söyleyen davacı avukatı Şeyma Toker, “Binada 18 daire var, 6 tanesi Orhan Pamuk’a ait. 12 daire de farklı kişilerin mülkiyetinde. Kat mülkiyeti kanunu göre, güçlendirme ruhsatına ilişkin eğer çoğunluk sağlanamazsa mahkemeye başvurarak mahkemeden güçlendirmenin tespiti yönünde karar alma hakkımız var. 2022 yılında bu hakkımızı kullandık ve bir yıldır devam eden bir yargı süreci var. Bugün de keşif gerçekleştirildi. Keşif sırasında buranın 3 farklı bilirkişi tarafından tespitleri yapıldı. En sonunda gelecek rapora göre güçlendirmenin mümkün olup olmadığına karar verilecek." ifadelerini kullandı.

"BİZİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Taray apartmanı babası tarafından yaptırılan ve aynı apartmanda oturan Emrullah Çetin Taray ise, “Binanın sağlamlığı yönünden söylenecek çok bir şey yok. Bugün de bilirkişi heyeti geldi ve binada herhangi bir çatlak vesaire hiçbir şey göremedi. Milli servet yönünden de düşünüldüğü taktirde binanın yeniden yıkılıp tekrar yapılması ve hatta imar durumunda ki değişiklik dolayısı ile maliklerin mağdur duruma düşeceği şartlar oluşacağı için binanın güçlendirilmesi yönünde bir talepte bulunduk. Değerli binamızın güçlendirme yapılmak sureti ile binanın istenilen şartlara getirilmesi şeklinde 12 malikten 11’i olarak biz bu konuda tarafız. Orhan Pamuk’un 6 dairesi var ama bir malik olarak gözüküyor. Dolayısıyla biz diğer 11 malik güçlendirme istiyoruz. Orhan Pamuk burada arada bir gelip kalıyor. Maalesef bazı art niyetli düşüncelerinden dolayı bizi mağdur duruma düşürdü" dedi.

"BÜTÜN BİNAYI ELE GEÇİRİP, YIKIP TEKRAR YAPTIRMAK İSTİYOR"

Apartman sakinlerinden Rolant Gilbert de “Orhan Pamuk bu binada ki 6 daireyi satın aldı. Amacı nedir bilmiyorum. Muhtemelen bütün binayı ele geçirip, yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Kendisinin tahmin ettiğim kadarıyla psikolojik bir endişesi var, deprem olacak bu bina yıkılacak diye. Karot örneğini kendisi aldırdı. Kimseden izin almadan kendi adamlarını getirdi, dairelere bir yerlere girerek aldırdı. Rapor da çıkardı. Rapor da riskli yapı olarak çıktı ama çıkması için bir gerekçe yok aslında. Biz istemez miyiz, ‘bu bina çürük olacak da başımıza yıkılacak’ diye bizim de endişemiz olur. 12 kişi var burada kimsenin endişesi yok. Daireleri tek tek satın almaya çalıştı, 6 tanesini alabildi. Bana da teklif etti, satmadık. Başkalarına da satmıyor. Bizim bütün amacımız kanunun bize izin verdiği güçlendirme imkanını kullanmak, herkes bunu istiyor" şeklinde konuştu.