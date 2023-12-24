Orhan Yıldırım kimsenin aklına gelmeyeni söyledi. 'Daha neyi bekliyoruz?'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Orhan Yıldırım kimsenin aklına gelmeyeni söyledi. 'Daha neyi bekliyoruz?'
12 askerimizin Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmesinin ardından "milli yas" ilan edilmesi konusunda bazı çevrelerden çağrılar geldi. Gazeteci Orhan Yıldırım, "ülkede yas ilan etmek için neyi ve niçin bekliyoruz?" diye sordu.

24 saat arayla 12 askerimizin şehit olmasının ardından İYİ Parti kanadından "Milli Yas" çağrısı geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz, şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir" dedi.

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"DAHA NEYİ BEKLİYORUZ"

Gazeteci Orhan Yıldırım da sosyal medya hesabından milli yas ilan edilmemesi durumuna tepki göstererek "daha neyi bekliyoruz" diye sordu.

Milli yas ilan edilmemesi konusunda "daha kaç şehit vermemiz gerekiyor?" diyen Yıldırım, "Mısır’da olay çıkar yas ilan ederiz, Arap kralı ölür yas kararı çıkar, Filistin için yas yetmez ama karalar bağlarız. Gencecik evlatlarımız hain ve alçak terör saldırıları ile toprağa düşüyor bir gün ara ile ülkede YAS ilan etmek için neyi ve niçin bekliyoruz?" dedi.

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