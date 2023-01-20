Büyük umutlarla gelen Şenol Güneş nasıl hedefsiz kaldı? Orhan Yıldırım yazdı İsmail Er paylaştı

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne elenmesinin ardından bir yazı yazdı.

Hürriyet'in ünlü spor yazarı İsmail Er, bu yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Orhan Yıldırım'ın yazısı;

''Güneş, zira üst üste kazandığı iki şampiyonluk ile yaşıyor. Hâlâ onun kaymağını yiyor! Oysa bambaşka bir dönemdeyiz. Konya maçında şans yanında gitti. Ankaragücü karşısında hiç olmadı.Hoca; bir, iki, üç değil. Baştan aşağı yanlışlıklar içinde. Çifte kupa hedefi ile yola çıkıp 2.5 oyuncun ile mücadele edersen yolda kalırsın!Valerien Ismail sonrası kurtarıcı diye takımın başına getirilen Şenol Güneş de istikrarsız sonuçlara ilaç olamadı. Takımın nasıl bu duruma gelip, Şubat ayında nerede ise hedefsiz kaldığına bakalım...

TEKNİK EKİP

Güneş kupa dönüşü futbolcularına, ‘Şimdi eğilip bükülme vakti değil. Tam tersi dimdik ayakta kalma zamanıdır..’ diyerek moral vermeye çalıştı. Basın toplantısında Dele Alli’yi eleştirdi. Futbolcularının eksikliklerini genel olarak ifade etti. Hocanın önce empati yapması gerekiyor. Zira üst üste kazandığı iki şampiyonluk ile yaşıyor. Hâlâ onun kaymağını yiyor! Oysa bambaşka bir dönemdeyiz.

YARDIMCILARIN TEK LAF ETMEDİMİ?

Konya maçında şans yanında gitti. Rakibin beceriksizliği çoktu. Gelinen noktada en yakın hedef kupa. Sahaya sürülen 11 hazırlık maçı gibi. Saiss ön liberoda. Emrecan ile Talha deneniyor. Redmond kenarda, Tayfur sahada. Dele Alli yetersiz deyip, formsuz Salih ile başlamak çelişki. Hücum oyuncusu olan Muleka, santrfor olarak görevde. Formda golcün Cenk kenarda. Masuaku varken, Umut sol bekte. Hadi basiretin bağlandı. Yardımcıların da mı tek laf etmedi. Etmesin!

BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞLIKLAR İÇİNDE

Hamle için illa devrenin bitmesi mi gerek? Ya sonradan yapılan hamleler. Atiba-Necip. Şaka gibi. Bir de Atiba’ya penaltı attırmak nedir... Hoca; bir, iki, üç değil. Baştan aşağı yanlışlıklar içinde. Bir kupa ikramı ancak bu kadar olur.

YÖNETİM KANADI

Başkan ve ekibini bir çok konuda eleştirebiliriz. Ancak bu dramatik veda için fazla söyleyecek söz yok. Profesyonel yapılanma içinde kadro oluşturmuş. An itibari ile hiçbir oyuncunun tek kuruş alacağı yok. Ara dönemde de takviye yapmanın peşinde. Başka ne yapacak, yönetim. Takımı mı kuracak. Sahaya mı çıkacak? Yapacağı iş idari. Realist olacak. Katkı vermeyen her kim ise yolları ayıracak. Burası Beşiktaş. Burada tek veri şampiyonluk ve kupa kazanmak. Gerisi boş! Ağzın ile kuş tutsan önemsiz!

FUTBOLCULAR

Ne kadar özeleştiri yapıyorlar bilemiyoruz. İlk başta kiralık gelenler. Dele Alli; İstanbul’a turistik gezi için mi geldin? Tayfur, tecrüben var. Maç esnasında bir kibrit çak. Parlayıp sönen N’Koudou, üç maç üst üste iyi oynadığın yok. Souza.. Masal gibisin. Bir var, bir yok. Ya Salih, halk deyimi ile; al gülüm ver gülüm. Muleka, Kasımpaşa’daki oyuncu bu olamaz. Dublör kullanıyor kesin. Bomboş kaleye topu atamıyorsan, her topu eziyorsan, geldiğin yere dön...

HEDEF UZAK GİBİ OLSA DA...

Gedson sana maşallah. 41 kere hem de.. Koca takımı sırtlıyorsun. Cenk en büyük yardımcın ama ona da kenar Yönetim karşı hep. Sahaya sürmekten ise yanlarında tutmayı tercih ediyorlar.. Çifte kupa hedefi ile yola çıkıp 2.5 oyuncun ile mücadele edersen yolda kalırsın. Bütün bunların ışığında karar mercii Başkan. Teknik ekip, profesyonel kadro ve futbolcular konusunda gerekeni yapıp, tüm ağırlığını lige verecek. Uzak gibi olsa da doğru yolda yürünür ise hedefe varılır.''

İşte İsmail Er'in paylaşımı;