Orhan Yıldırım'dan bomba paylaşım: Beşiktaş anında PFDK'lık oldu. Galatasaray'a çıt yok

Gazeteci Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın Büyükekşi'ye ettiği küfür sonrası PFDK'lık olmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Orhan Yıldırım'dan bomba paylaşım: Beşiktaş anında PFDK'lık oldu. Galatasaray'a çıt yok

Beşiktaş taraftarı Konyaspor maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.

Bu tezahürat sonrası siyah-beyazlı kulüp PFDK'ya sevk edildi.

Ünlü gazeteci Orhan Yıldırım, bu cezanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

''BİRAZ ADALET''
Orhan Yıldırım paylaşımında adalet istedi ve 'Beşiktaş-Konya maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfür edildi. Anında PFDK'lık oldu. Normal.

G.Saray-Başakşehir maçında MHK Başkanı Lale Orta'ya iğrenç küfürler yapıldı. PFDK'dan çıt yok.

Biraz adalet.'' ifadelerini kullandı.

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