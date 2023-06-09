Orhan Yıldırım'dan bomba paylaşım: Beşiktaş anında PFDK'lık oldu. Galatasaray'a çıt yok

Beşiktaş taraftarı Konyaspor maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.
Bu tezahürat sonrası siyah-beyazlı kulüp PFDK'ya sevk edildi.
Ünlü gazeteci Orhan Yıldırım, bu cezanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
''BİRAZ ADALET''
Orhan Yıldırım paylaşımında adalet istedi ve 'Beşiktaş-Konya maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfür edildi. Anında PFDK'lık oldu. Normal.
G.Saray-Başakşehir maçında MHK Başkanı Lale Orta'ya iğrenç küfürler yapıldı. PFDK'dan çıt yok.
Biraz adalet.'' ifadelerini kullandı.