Orhun Ene, TOFAŞ’tan ayrıldı

Kaynak: AA
Orhun Ene, TOFAŞ’tan ayrıldı

3 yıldır Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ı çalıştıran Orhun Ene, görevinden ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2022-23 sezonunda takımın başına getirilen Orhun Ene ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Değerli antrenörümüz sayın Ene'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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