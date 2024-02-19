Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor

Erkek giyim markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding, geleneksel yurt dışı bayi toplantısında 52 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul'da ağırlıyor. Şirketin, 22 Şubat’a kadar devam edecek 44. Yurt Dışı Bayi Toplantısına, Avrupa başta olmak üzere beş kıtadan önde gelen bayi temsilcileri katılıyor.

Beş kıtada 400'ün üzerinde mağazaya sahip olan Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu "Geçen yıl ciroda dolar bazında yüzde 35 büyümeyi ve 50 milyon dolar ihracat hedefini geçmeyi başardık. Bu yıl da global büyümemizi kıta Avrupası başta olmak üzere İngiltere, Afrika, Amerika, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu odaklı hayata geçireceğiz. Yabancı iş ortaklarımız da Damat Tween ve D’S damat markalarımızın sürdürülebilirliği odağına alan ve sessiz lüksün en zarif örneklerini yansıtan 2024/25 Sonbahar-Kış koleksiyonumuza büyük ilgi gösterdi ve siparişlerini hedefimizin iki katına çıkardı" diye konuştu.

USTA TERZİLİĞİ DOĞAL MALZEMELERLE BİRLEŞTİ

Erkek giyimde dünyanın önde gelen satın alım heyetlerinin beğenisini kazanan koleksiyon, 1980'lerin terzilik dünyasının ve doğal malzemelerin ustalıkla bütünleşmesine sahne oluyor. Yeni sezon tasarımları, Damat Tween ve D'S damat markalarının geleceği şekillendirmek için geçmişi ve bugünü birleştirme konusundaki kararlılığını simgeliyor. Kaşmir, alpaca, yün, süet ve derilerin yeniden yükselişine öncülük eden 2024/25 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ham maddeden renklere doğru ilerleme göze çarpıyor.

KIŞ SEZONUNU BEYAZ VE EKRU İLE KARŞILAYACAK

Damat Tween ve D'S damat koleksiyonu, erkek stilini geniş yakalı blazerler, anoraklar, geniş pantolonlar ve kalın örgü üstlerin eşsiz uyumu ile daha da güçleniyor. Beyazın buzdan yulafa ve tereyağına kadar uzanan tonları ile 2024-25 Sonbahar ve Kışı sezonunu karşılayan Damat Tween ve D'S damat koleksiyonu, kil gibi natürel renklerin eşsiz uyumu ile de yepyeni ve etkileyici bir renk dalgası yaratıyor.