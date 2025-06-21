Orkun Kökçü için flaş açıklama: Benfica'da devam edecek mi?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynanan maçta tartıştığı milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bruno Lage karşılaşmanın ardından olayla ilgili, "Orkun Kökçü, her zaman profesyonel sporcu davranışı sergiledi, takıma yardım etme isteği var. Bu, tek seferlik bir olay. Oyuncunun o andaki durumuna ve oyuna bakarak kararlarımı sakin bir şekilde alıyorum" ifadelerini kullandı.

Lage ayrıca, "En önemli nokta, oyuna giren futbolcuların takıma çok yardımcı olduğunu ve katkı sağladığını görmek" diye konuştu.

Milli oyuncu Orkun Kökçü, Auckland City maçının 60'ıncı dakikasında oyundan alınarak yerini Renato Sanches’e bırakmıştı. Kökçü saha kenarına gelirken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterirken Lage da ağzını kapatarak Kökçü'ye yanıt vermişti.

Benfica karıştı! Orkun Kökçü Bruno Lage ile tartıştı