Orkun Kökçü İngiltere yolunda. Ada devi onun peşinde

A Milli Futbol Takımı ve Feyenoord'un orta sahadaki yıldızı Orkun Kökçü, yükselen performansıyla İngiliz devi Arsenal'in ilgisini çekmeye devam ediyor.

ARSENAL ORKUN'UN PEŞİNDE

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde ortasahasını güçlendirmek istiyor. Ocak ayında bu bölgeye Chelsea'den Jorginho'yu transfer eden Arsenal, şimdi de Feyenoord'dan Orkun Kökçü'nün peşinde.

3 YILDIR İLGİSİ VAR

The Sun'ın haberine göre; İngiliz devinin 22 yaşındaki futbolcuya ilgisi 2019-2020 sezonuna kadar uzanıyor. O tarihten bu yana Kökçü'yü takipte olan Arsenal, artık seviye atlayan futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberin devamında ise Orkun Kökçü'nün transferinin Arsenal için en az 30 milyon sterline mal olacağı ileri sürülürken, futbolcunun son dönemki form durumu dikkate alındığında bu rakamın makul olduğu belirtildi.



4 TALİP DAHA VAR

Bu arada Orkun ile Arsenal'in dışında; Brighton, Leicester City, Tottenham ve Sevilla'nın da ilgilendiği iddia edildi.