Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olurken hakem Ali Yılmaz'ın Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'a gösterdiği kartlar çok tartışıldı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un Trio ekibi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarını değerlendirdi. Tecrübeli hakemler, kırmızı kartlar hakkında aynı görüşte birleştiler.

İşte Trio ekibinin yorumları;

RAFA SILVA-JAYDEN OOSTERWOLDE POZİSYONU

13. dakikada Oosterwolde'nin Rafa'ya faulünde sarı kart gerekir mi, sadece uyarı yeter mi?

Bahattin Duran: Bu pozisyon dünyanın her yerinde çok net sarı kart. Bu pozisyonun uyarısı olmaz.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde'ye sorsak o bile sarı kart gösterir.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda konuşacak bir şey yok. Hakem Ali Yılmaz'a da göstersem bunu, sarı kart der.

NOT: Görüntülerin tamamı beIN Sports'tan alınmıştır.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KARTI

Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem bu mesafeden bunu kendi değerlendirmeliydi. O ayak oradayken nasıl sarı kart verdi. Sahada kırmızı kart verilmeliydi. VAR doğru bir kararla kırmızı kart için uyarıda bulundu.

Bahattin Duran: Buna söyleyecek bir şey yok. Doğru VAR müdahalesi. Keşke sahada verseydi.

Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.

SERGEN YALÇIN'IN KIRMIZI KARTI

Bahattin Duran: Sergen Hoca sahaya girip su şişesi tekmeledi. Üstüne bir şey söyledi mi bilmiyorum. Sergen Hoca'nın gördüğü kırmızı kart çok doğru. Maçın hakemi arkasına dönmüştü, 4. hakem tahmin ediyorum yardım etti.

Bülent Yıldırım: Sergen Hoca'nın kırmızı kartında bir problem yok. Emirhan suyu içti, şişeyi çizgi dışına atamadı. Sergen Hoca da o sinirle gitti o şişeye tekme attı. İhraç doğru.

Deniz Çoban: Sergen Hoca'nın gördüğü kırmızı kart doğru.

DOMENICO TEDESCO'NUN SARI KARTI

40. dakikada Tedesco'nun sarı kartında karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bir teknik adam ya da teknik alandaki bir yetkili, hakemin kararına itiraz ederse ve alanını ihlal ederse kural kitabı gereği kırmızı kart görmesi gerekir. Sarı kart yetmez. Tedesco'nun da ihracı gerekirdi bu dakikada.

Bahattin Duran: Kurallar uygulansa, sadece Tedesco değil yardımcısı, Beşiktaş kulübesinden 2 kişi... Kurallar tam uygulansa her iki kulübe de temizlenir.

Deniz Çoban: Olmaz böyle.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PENALTI BEKLENTİSİ

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İhlal var. Net penaltı. Hakem kararsız, bir o yana bir bu yana bakıyor. Yardımcı hakem süslü şekilde autu gösteriyor. Hakem hiçbir karar vermeden kararsız bir şekilde orada kaldı, devam etti. Yardımcı kale vuruşunu gösterdi, oyun kale vuruşuyla başladı. Top ile rakibin ayağı arasına ayağını koydu. Penaltı olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda UEFA düzeyinde VAR müdahale etmeyebilir ama bu pozisyon net penaltı. Hakem karar vermedi. En büyük problem bu. Salih gelip ayağını, arkasından Kerem'in önüne koydu ve onun vuruşunu ve vuruş kalitesini engelledi. Bu bir ihlal ve penaltı. Hakem ekibi de karar veremedi. Yardımcı hakem de bir bayrağı çekti, indirdi, kale vuruşu gösterdi falan...

Deniz Çoban: Şüphe götürmeyecek kadar açık bir penaltı. Savrulan ayağın önüne arkadan gelip ayak koyamazsınız. Bu bir ihlal.

JHON DURAN'IN PENALTI BEKLENTİSİ

90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Kurala göre Beşiktaşlı oyuncu Gökhan'ın Duran'a yaptığı hareket itme. Ceza sahasında itmenin karşılığı penaltı. En doğru karar penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakemin takdir alanında bir pozisyon, teorik olarak. Tam vuruşa hazırlanırken arkadan el itip bozuyor. Penaltı ve kırmızı kart.

Deniz Çoban: Net penaltı bu. Top için mücadele yok. Penaltıyı verse kırmızı da çıkacak.