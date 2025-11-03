Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında heyecan dolu bir derbi oynandı. 5 gole sahne olan mücadelede 3 puanı Kanarya hanesine yazdırırken, usta isimler bu maçı kaleme aldı.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"FENERBAHÇE ORKUN'A DA PRİM VERMELİ"

"Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin. Veya diyorsun ki: “Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim.” Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti. Yanlış gemi, doğru sefer oldu. “Maçın adamı kim?” derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun’a da vermesi gerekir."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"BEŞİKTAŞ'A İHANET ETTİ"

"Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi."

(Ahmet Çakar/Sabah)

"TARAFTARDAN UTANIN"

"Maç berabere bitebilir miydi derken, Emirhan'ın yaptığı o büyük hata gecenin kaderini belirledi. İyi başlayan bir derbinin, Beşiktaşlı taraftarlar için anlatılamayacak bir kabusa dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milyon dolarların sokağa döküldüğü bir sezon daha bitti! Söylenecek, yazılacak çok şey var... Beşiktaş bir bir eriyor. Yönetimiyle, kaptanıyla, teknik direktörüyle... Bu camia, bu berbat tabloyu hak etmiyor. Beşiktaşlılar üzülüyor, ama kimin umurunda? Bu büyük taraftardan utanın!"

(Sinan Vardar/Fotomaç)

"BEŞİKTAŞ GEREKSİZ PANİK VE GERİLİM YÜZÜNDEN KAYBETTİ"

"İlk yarıda iki takımın kalecisinin de vasat olduğunu, hakemin de Oosterwolde'ye göstermesi gereken sarıyı es geçtiğini söylemeliyim. Zaten o sarıyı gösterse tansiyon bu kadar yükselmezdi. Ama yüksek tansiyon Beşiktaş'ın aleyhine oldu.

İkinci yarıda daha derli toplu bir Beşiktaş, buna karşılık 11 kişi olmanın avantajını kullanamayan bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş zaman zaman öne geçecek net fırsatları bulsa da hücumda çoğalamadığı için bunları harcadı.

Fenerbahçe net fırsatları kaçırdıktan sonra olmadık pozisyonda öne geçti. Çok eleştirilen John Duran, bu önemli deplasmanda kilidi açan oyuncu oldu. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öndeyken, gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı gereksiz panik ve gerilimin yüzünden derbiyi kaybetti."

(Engin Verel/Akşam)