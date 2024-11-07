Orman işçisi traktörün altında can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Orman işçisi traktörün altında can verdi

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölge çalışma yapan Mehmet Acar, kullandığı traktör devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler Acar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bolu'da Ağustos ayında çıkan ve 3 günlük mücadele sonucunda söndürülen orman yangının izlerini silmek için çalışma yürüten orman işçisi, traktörün devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünün ormanlık alanında meydana geldi. Ağustos ayında Bekirfakılar köyünü derinden etkileyen orman yangının izlerini silmek için ekiplerin yaklaşık 2 aydır çalışmaları aralıksız sürüyor. Alanda traktörle çalışma yürüten orman işçisi 48 yaşındaki Mehmet Acar idaresindeki 14 BJ 109 plakalı traktör devrildi. Kazayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Acar'ın olay yerinde kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Acar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Orman işçisi traktörün altında can verdi

Orman işçisi traktörün altında can verdi

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