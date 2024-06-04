Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması

Kaynak: DHA
Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’ne hibe edilen ağaçların satıldığı iddiası üzerine zimmet soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Orman İşletme Müdürü A.A. ve eşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Alanya- Gazipaşa doğalgaz boru hattının yapımı için BOTAŞ’ın geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmalar sonucunda Manavgat Taşkesiği Mahallesi yakınlarındaki ormanda ağaç kesimi yapıldı.

322122.webpKesimin ardından çıkan ağaçlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edildi. Geçtiğimiz nisan ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarda, hibe edilen ağaçların Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satıldığı iddia edildi.

665ec04ed9360d07014d4b94.webpMÜDÜR VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince başlatılan çalışmalarda, Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., orman muhafaza memuru T.M. ve bazı çalışanların ağaçların satışını yaptığı belirlendi.

Şüpheli şahısların, ağaçların satışından elde edilen gelirlerin Orman İşletme Müdürü A.A.'nın eşi A.A. ve bazı yakınlarının banka hesaplarına havale yapıldığı tespit edildi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) şüphelilerin banka hareketlerinin incelenmesi istendi.

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