Orman kundakçısı son işinde yakalandı! 10 dönümlük alan küle döndü…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Orman kundakçısı son işinde yakalandı! 10 dönümlük alan küle döndü…

Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi’nde çıkan orman yangınında şüpheli hareketlere sergileyen orman yangınının şüphelisi, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Dün Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aydın’ın sesi gazetesinin özel haberine göre; orman yangınının şüphelisi, jandarmanın dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı.

Olay Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi’nde gerçekleşti. Orman yangınında makilik alanlar küle döndü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 dönümlük alan ise küle döndü.

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Orman yangınına ilişkin ise flaş bir gelişme yaşandı. Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangınının şüphelisi yakalandı.

Yangın bölgesinde şüpheli tavırlar sergileyen Y.K. isimli şahıs, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından motosikleti ile seyir halindeyken durduruldu.

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Şahsın üzerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda yangın başlatmaya yarayacak çeşitli malzemeler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.K., ekipler tarafından yangının başladığı değerlendirilen alana götürülerek delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

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Şüpheli Y.K., suçlamaları reddederken, yapılan incelemelerde geçmişte de orman yangınına sebebiyet vermekten çok sayıda suç dosyası bulunduğu ise belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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