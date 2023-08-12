Orman yangını 52 saatte söndürüldü

Siirt’in Pervari ilçesinde meşe ormanında çıkan yangın, ekiplerin 52 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3 orman işçisi dumandan etkilenirken, 5 dönüm arazi zarar gördü.

Orman yangını 52 saatte söndürüldü

Pervari ilçesi, Doğan köyü Karamık mezrasındaki meşe ormanında 9 Ağustos’ta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan üs bölgesinde görevli Jandarma ekiplerinin ihbarıyla bölgeye, Siirt ve çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 arazöz, İl Özel İdare Müdürlüğü’ne ait 3 iş makinesi, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel ile yol çalışması yapan bir firmanın personel ve iş makineleri de destek verdi. Jandarma ekiplerinin hava araçları ile bölgeyi izleyerek yer ekiplerini yönlendirdiği yangın, 52 saatlik süren çalışmayla dün saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında 3 orman işçisi dumandan etkilendi. Yangında 5 dönüm orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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