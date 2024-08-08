Orman yangını 8 saatte söndürüldü

Orman yangını, dün saat 17.30 sıralarında, Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi’nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli seferber oldu. Yoğun çalışmalar sonucu yangın, gece saat 01.30’da kontrol altına alınarak söndürüldü ve gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, “Dün akşam 17.30 civarında Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasında başlayan orman yangını, bu gece 01.30 civarında kontrol altına alındı ve gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Bu yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndüren Bingöl Orman Teşkilatımız, Bingöl AFAD Teşkilatımız ile Bingöl ve Genç Belediyeleri itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.