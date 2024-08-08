Orman yangını 8 saatte söndürüldü

Kaynak: DHA
Orman yangını 8 saatte söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasında çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Orman yangını, dün saat 17.30 sıralarında, Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi’nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli seferber oldu. Yoğun çalışmalar sonucu yangın, gece saat 01.30’da kontrol altına alınarak söndürüldü ve gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, “Dün akşam 17.30 civarında Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasında başlayan orman yangını, bu gece 01.30 civarında kontrol altına alındı ve gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Bu yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndüren Bingöl Orman Teşkilatımız, Bingöl AFAD Teşkilatımız ile Bingöl ve Genç Belediyeleri itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Son Haberler
Türk Üniversitelerinde yabancılara kadro garantisi! Gündem
Türk Üniversitelerinde yabancılara kadro garantisi!
Motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı Yerel Haberler
Motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı
Flaş... Flaş... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı Ekonomi
Flaş... Flaş... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı
Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı Yaşam
Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı
Bahriye Üçok canlı yayında bu sözleri söyledikten sonra katledildi. Türkiye'nin ilk kadın ilahiyatçısıydı Gündem
Bahriye Üçok canlı yayında bu sözleri söyledikten sonra katledildi. Türkiye'nin ilk kadın ilahiyatçısıydı
Kod bağımlı ilişki nedir? Bu ilişkiler nasıl biter? Keşfet
Kod bağımlı ilişki nedir? Bu ilişkiler nasıl biter?
Marketlerde bir devir sona eriyor! Raflarda bunları göremeyeceksiniz Gündem
Marketlerde bir devir sona eriyor! Raflarda bunları göremeyeceksiniz