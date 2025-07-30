Orman yangını bir tek orayı yakamadı. Gizemli yerin sırrı çözüldü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.

NEKTARİN BAHÇESİ YANMADI

Hayatın normale dönmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynağı olan tarım alanlarındaki bir bahçesi ise dikkat çekti. 100 hektarlık ormanlık alandaki ağaçların hepsi küle dönerken, ormanın içinde Karahıdır Mahallesinde kalan nektarin bahçesi yemyeşil üzerinde meyveleriyle kala kaldı.

Dikkat çeken bahçenin çevresindeki toprağın bile griye tabakayla kaplanmışken, 2B çerçevesindeki Halil Kiraz'a ait 25 dönümlük arazinin etkilenmemesi büyük sevinçle karşılandı.

"SÜREKLİ NEMLİ KALDI"

Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarını yaptığını, öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu şekilde dile getirdi:

"Yangın söndürüldükten sonra tarlama geldiğimde benim burasının yanmadığını gördüm. Benim bu tarlanın yanmamasının sebebi, damlama sistemiyle sulama yapıyorum. Sürekli nemli olması ve ağaçlarımın dibinde kuru ot olmaması çok etkili oldu. Çiftçilerimiz arazilerin çevresinde böyle alanlar bıraksın. Faydasını gördük. Birkaç ağaç eksik olması hepsinin kurtulmasına vesile oldu. Sulama borularımız zarar gördü. Ancak canımız, köyümüz kurtuldu. O kadar zararı düşünmüyoruz. Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı bir daha Allah bize yaşatmasın."