Orman yangını son anda önlendi

Kaynak: İHA
Orman yangını son anda önlendi

Aydın Bozdoğan'da ormanlık alan içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile son anda engellendi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ormanlık alandaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden etkisiz hale getirildi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Bozdoğan ilçesi Konaklı Mahallesi Mezarlık civarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yetkililere yaptığı ihbarla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yerinde ve hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

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