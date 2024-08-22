Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: AA
Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat'ta meydana gelen orman yangınında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Orman yangını

Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar nedeni ile yurdun 4 bir yanında orman yangınları meydana gelirken kimi zaman yangınlarda can kaybı da yaşanmaya devam ediyor. Son yangın ise Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana geldi. Turhal'da meydana gelen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alandaki yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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