Orman yangınları için uyarı! Anonslar yapıldı...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangını riskinin yükselmesi üzerine vatandaşları anonslar ile uyardı.

Yapılan anonsta, "Değerli Vatandaşlarımız, hava şartları orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim" denildi.

"ATEŞ GÖRÜLDÜĞÜNDE 112'YE BİLDİRİLMELİ"

Yetkililer, sıcaklıkların artmasıyla beraber orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizerken, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması ve ormanlık alanlarda ateş görüldüğünde hemen 112 acil servise bildirilmesi gerektiğini ifade etti.