Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, 2024 orman yangınlarını değerlendirdi. Yangınların, yüzde 59'unun insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, 2024 yılındaki orman yangılarıyla mücadele sezonunu değerlendirdi. Ula ilçesindeki Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda müdür yardımcıları ve basın mensupları yer aldı.

Müdür Ülküdar, 2024'te 384 orman yangını çıktığını belirterek, "Bu yangınlarda 3 bin 466 hektar alanımız etkilendi. 294 de ziraat yangınına müdahale edildi.

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Son 10 yıllık istatistiklere baktığımız zaman yılda ortalama 314 yangın çıkıyor. Yangınlarda 6 bin 226 hektar alan zarar görüyor.

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Orman yangınları cuma, cumartesi ve pazar günleri insanlarımızın ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda çıkıyor. Saat 10.00'dan saat 20.00'a kadar yangınlar yoğunlaşıyor.

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Muğla genelinde çıkan yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı, yüzde 41'i ise doğal nedenler dediğimiz yıldırımlardan oluşmakta.

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Yangınlar biter bitmez bizlerde o bölgeyi tekrar ağaçlandırıyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı

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