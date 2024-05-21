Ormana gidip bağırarak öfke ritüeline 4 bin dolar harcayanlar alay konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ormana gidip bağırarak öfke ritüeline 4 bin dolar harcayanlar alay konusu oldu
ABD’de bir grup insan, öfkelerini atmak için düzenlenen “Öfke Ritüeli İnzivası”na katılarak yere sopalarla vurup çığlık attı. Bu etkinlik için 4 bin dolar harcayan katılımcılar, sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'de düzenlenen ve oldukça ilginç bir etkinlik olan “Öfke Ritüeli İnzivası”, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu etkinliğe katılan bir grup insan, öfkelerini dışa vurmak amacıyla yere sopalarla vurup çığlık attılar. Ancak etkinliğin katılım ücreti olan 4 bin dolar, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve alay konusu oldu.

Etkinliğin amacı, katılımcıların günlük hayatta biriktirdikleri öfke ve stresi fiziksel ve sesli ifadelerle serbest bırakmalarını sağlamaktı. Katılımcılar, yere sopalarla vurarak ve yüksek sesle çığlık atarak bu ritüeli gerçekleştirdi. Ancak, bu tür bir etkinlik için harcanan yüksek miktardaki para, birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine hedef oldu.

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