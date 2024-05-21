Ormana gidip bağırarak öfke ritüeline 4 bin dolar harcayanlar alay konusu oldu

ABD'de düzenlenen ve oldukça ilginç bir etkinlik olan “Öfke Ritüeli İnzivası”, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu etkinliğe katılan bir grup insan, öfkelerini dışa vurmak amacıyla yere sopalarla vurup çığlık attılar. Ancak etkinliğin katılım ücreti olan 4 bin dolar, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve alay konusu oldu.

Etkinliğin amacı, katılımcıların günlük hayatta biriktirdikleri öfke ve stresi fiziksel ve sesli ifadelerle serbest bırakmalarını sağlamaktı. Katılımcılar, yere sopalarla vurarak ve yüksek sesle çığlık atarak bu ritüeli gerçekleştirdi. Ancak, bu tür bir etkinlik için harcanan yüksek miktardaki para, birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine hedef oldu.