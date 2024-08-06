"Ormana gidiyorum" diye ailesini arayan şahıs ağaca asılı halde bulundu

İddiaya göre, Mücahit Mengütay, yakınlarına ormana gideceğini bildirdikten sonra kendisinden haber alınamadı.
Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Mengütay'ın cesedi, bir ağaca asılı olarak bulundu. İki çocuk babası ve hamile eşi olan Mengütay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenaze, İlimtepe Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
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